Wolfgang Knauseder, Fraktionssprecher der ÖVP © Ute Groß

Rechtlich ist die Sache gegessen, die Obersteirische Wohnstätten Genossenschaft (OWG) kann sofort mit dem Bau der rund 20 Wohnungen in der Knittelfelder Parkstraße beginnen. Die enstprechenden Beschlüsse wurden bereits Anfang des Vorjahres gefasst - einstimmig. Die Aktivitäten einer Bürgerinitiative, die 1500 Unterschriften gegen das Projekt sammelte, und die allgemeine breite Klimaschutzdebatte hat bei der ÖVP aber zu einem Umdenken geführt: "Es werden dort wieder Grünflächen verbaut, obwohl es in der Stadt freie Wohnungen und Alternativen an anderen Standorten gibt", erklärt Fraktionssprecher Wolfgang Knauseder. Es müsse - nicht nur in dem konkreten Fall - eine Interessensabwägung zwischen notwendigem Wohnungsbau und dem Erhalt von wichtigen Grünflächen erfolgen. "Außerdem ist auch die Bebauungsdichte ein Thema, vieles steht schon sehr dicht gedrängt."