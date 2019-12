Die Stadt Judenburg lagerte vor acht Jahren Wohnungen in eine Gesellschaft aus. Jetzt gibt es gravierende Finanzierungsprobleme.

520 Wohnungen quer durchs Stadtgebiet (hier rechts etwa das Objekt Burggasse 49 bis 51) gehören der städtischen "JuSi" © Josef Fröhlich

Im August 2011 wurde die "Judenburger Standortentwicklungs- und Immobilien GmbH" gegründet, kurz "JuSi". Rund 520 Wohnungen mit 30.000 Quadratmetern Nutzfläche im Besitz der Stadt wurden in diese Gesellschaft, die im Eigentum der Stadtgemeinde steht, eingebracht. Damals war es in einer prekären finanziellen Finanzlage Judenburgs eine Maßnahme, um Löcher im Budget zu stopfen. Langfristiges Ziel: die Immobilien weiterentwickeln, sodass Geld zurückfließt: "Bis zum Jahr 2020 sollten wir hier eine finanzielle Schlagkraft entwickeln", sagte Bürgermeister Hannes Dolleschall (SPÖ) im Oktober 2014 in einem Interview mit der Kleinen Zeitung.