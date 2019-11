Facebook

Harald Bergmann (links) und Gerald Schmid © Sarah Ruckhofer

Bedauern herrscht über den überraschenden Rücktritt von Knittelfelds Bürgermeister Gerald Schmid. In einer Sitzung des SPÖ-Vorstandes gab er dies am 11. November bekannt.



Schmid: „Gesundheit geht vor und lässt sich im Gegensatz zu den Projekten der Stadt nicht planen. Mein Dank gilt den Bürgerinnen und Bürgern, welche mir in all den Jahren so zahlreich ihr Vertrauen geschenkt haben. Gemeinsam ist es uns gelungen, vieles für unsere Stadtgemeinde voranzubringen. Ich gehe in Dankbarkeit, Zuversicht und dem Wissen, alle von mir angekündigten Versprechungen vor der Wahl und vieles mehr erfolgreich mit meinem Team umgesetzt zu haben. Die Bilanz stimmt“.