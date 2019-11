Facebook

Hannes Mossauer verwöhnte mit Winzerfreunden - hier vom Weingut Thaller - seine Gäste © Josef Fröhlich

Die Überraschung des Tages gelang Max Haubner, Chef der Salonschrammeln. Er versammelte die Gastgeber um sich und präsentierte ihnen den von ihm geschriebenen "Mossauer Galopp", der gleich an Ort und Stelle uraufgeführt wurde. So geschehen am Sonntag beim "Aufweind'ln" im Gasthaus Mossauer in St. Marein-Feistritz. Der Chef des Hauses und Sommelier Hannes Mossauer lud gemeinsam mit seiner Monika zur fünften Auflage des Wein-Events.