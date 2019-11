Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes kam es am Donnerstag an der Grenze zu Kärnten zum Vollbrand eines Pkws. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr musste nur mehr Sicherungsarbeiten vornehmen © Weichselbraun

Am Donnerstag kurz vor 11 Uhr lenkte ein 56-Jähriger aus dem Bezirk Murau seinen Pkw samt Anhänger auf der Friesacher Straße B317 von Neumarkt kommend in Richtung Kärnten. Bei Straßenkilometer 23 bemerkte er plötzlich Rauchentwicklung aus dem Bereich des Sicherungskastens. Er lenkte das Gespann an den Fahrzeugrand und konnte sich unverletzt aus dem bereits brennenden Fahrzeug retten.