Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Heimo Feiel (5. von links) bei der Gründungsversammlung © kk

Fusionieren sie, oder fusionieren sie nicht? Seit Jahren wird im Bezirk Murau über die Gründung eines einzigen großen Tourismusverbandes diskutiert, der alle bestehenden Verbände in sich vereint. Das sollte nicht nur die Vermarktung der Region nach außen erleichtern, auch in Sachen Organisation wollte man effizienter werden. „Der Gast sucht nach Regionen, nicht nach Gemeinden“, so Muraus Bürgermeister Thomas Kalcher, der sich von Anfang an für eine große Lösung aussprach.