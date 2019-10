Betreiber der Nightline Murtal appellieren an Jugendliche. Immer öfter kommt es zu unappetitlichen Situationen.

Mitten in der Nacht müssen die Busfahrer das Erbrochene aufwischen © Nightline

Die Bilder sind ekelerregend: Sitze, Boden und Wände eines Postbusses sind mit Erbrochenem verschmiert, ein Fahrer muss den Bus mitten in der Nacht reinigen. „Solche Vorfälle häufen sich leider in den letzten Wochen“, seufzt Manuel Kobald, Vorsitzender der „Nightline Murtal“. Seit 2015 wird der Nachtbus in der Region äußert erfolgreich betrieben, rund 60.000 Fahrgäste wurden bislang befördert. „Verhältnismäßig passiert wenig, aber das Verhalten einzelner Fahrgäste ist einfach nicht akzeptabel.“