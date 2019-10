Facebook

Norbert Steinwidder, Thomas Krenn, Josef Herk, Heinz Gruber und Christian Steiner mit drei von acht neuen Lehrlingen © Sarah Ruckhofer

"Lehrlinge sind unsere wertvollsten Rohstoffe" - mit diesem Statement stieß der steirische Wirtschaftskammer-Präsident Josef Herk am Mittwoch in der Stahl Judenburg auf großen Zuspruch. Mit fünf Zerspanungstechnikern und drei Maschinenbautechnikern wird heuer am Judenburger Standort der bereits 1000. Lehrling der Unternehmensgeschichte ausgebildet. Zugleich investiert der Traditionsbetrieb kräftig in die Lehrlingsausbildung: Rund eine Million Euro sind in den vergangenen Wochen und Monaten unter anderem in den Ausbau der Lehrwerkstätte und die Anschaffung modernster Gerätschaften investiert worden.