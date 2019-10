Ein 78-jähriger Murtaler war auf der Triebener Straße von Pöls kommend in Richtung St. Peter ob Judenburg unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Der Streckenabschnitt musste mehrere Stunden lang gesperrt werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © (c) APA/JAKOB GRUBER (JAKOB GRUBER)

Am Dienstag, dem 8. Oktober, ereignete sich auf der B 114 (Triebener Straße) ein schwerer Verkehrsunfall, an dem ein Lkw- und ein Pkw-Fahrer beteiligt waren. Kurz nach 7.45 Uhr fuhr ein 78-Jähriger aus dem Bezirk Murtal mit einem Pkw von Pöls kommend in Richtung St. Peter ob Judenburg. Bei Straßenkilometer 41,730 geriet der Murtaler aus bisher ungeklärter Ursache auf einem geraden Streckenabschnitt auf die Gegenfahrbahn, wobei er frontal und offensichtlich ungebremst mit einem Lkw kollidierte.