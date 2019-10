Judenburg"Herzlich willkommen" in der sanierten Volksschule Stadt

Volksschule Judenburg-Stadt präsentiert sich nun barrierefrei. Arbeiten an der Schule sind fertiggestellt, am 7. Oktober wurde Eröffnung gefeiert.

Musikalischer Empfang für den Landeshauptmann-Stellvertreter © Michaela Egger

Im Mai starteten die Arbeiten, am 7. Oktober wurde zur feierlichen Eröffnung der teilsanierten Volksschule Judenburg Stadt geladen. Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer kam mit 22 Minuten Verspätung an, was bei den niedrigen Temperaturen zu Frösteln bei Kindern, Lehrern und Besuchern führte.