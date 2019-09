Das Poesie-Buch „Mohnblumen des Glücks und Meerweh der Sehnsucht“ der 29-jährigen Jennifer Petra Regner ist in Morawa-Filialen und als E-Book erhältlich.

Die Weißkirchnerin Jennifer Petra Regner hat mit „Mohnblumen des Glücks und Meerweh der Sehnsucht“ vor Kurzem ihr erstes Poesie-Buch auf den Markt gebracht © Katarina Jelicic

Ich habe jede Seite selbst gestaltet. Auch die Zeichnungen habe ich selbst gemacht“, erzählt Jennifer Petra Regner mit großem Stolz von ihrem Buch „Mohnblumen des Glücks und Meerweh der Sehnsucht“. Die 29-jährige Weißkirchnerin, die Sozialpädagogik an der Karl-Franzens-Universität in Graz studiert, veröffentlichte vor Kurzem erstmals ein Poesie-Buch über Liebe, Hoffnung, Freundschaft, Familie und viele andere große und kleine Dinge, die das Leben so mit sich bringt.