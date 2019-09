In Judenburg

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das neue öffentliche WC im Judenburger Europapark © Josef Fröhlich

Die Idee des Judenburger Bürgermeisters Hannes Dolleschall war gut gemeint, die Kosten sind dann etwas aus dem Ruder gelaufen. Die Stadtgemeinde kaufte ein Ausstellungsstück einer "Cubox", um sie in ein öffentliches WC umzubauen. Die Cubox wurde vom Teufenbacher Unternehmer Heinz Bartelmuss entwickelt und kann unter anderem als Kiosk, Strandbar oder Pavillon verwendet werden. Das Besondere: In den aufklappbaren Wänden sind Fotovoltaik-Module integriert, die Box kann sich also selbst mit Strom versorgen und mobil eingesetzt werden.