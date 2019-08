"Wollten Aggressionen abbauen"Drei Murtaler Jugendliche gestanden Vandalismus an Bahnhöfen

Facebook

Die Polizei konnte drei Jugendliche ausforschen. Diese gestanden Sachbeschädigungen an den Bahnhöfen in Judenburg (Bild) und Zeltweg © Ute Groß

Vorerst unbekannte Täter verübten zwischen 3. April und 26. Mai insgesamt fünf Sachbeschädigungen in den Bahnhöfen in Judenburg und Zeltweg. Sie beschädigten Papierrollenhalterungen, Händetrockner und Klobrillen, rissen Seifenspender und Wasserhähne ab und traten an der Wand befestigte Wickeltische herunter. Zudem beschädigten sie auch Plakatwände.