ÖVP-Bundesparteiobmann Sebastian Kurz gastierte am Dienstagvormittag in der Murauer Innenstadt. Den obersteirischen ÖVP-Anhängern versprach er, "weiterhin auch Politik für den ländlichen Raum zu machen".

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sebastian Kurz zu Gast in Murau © Raphael Ofner

Am Beginn seiner Steiermark-Tour warb Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz am Dienstagvormittag (27. August) im Murauer Stadtzentrum um Wählerstimmen. In einer Rede auf dem Raffaltplatz betonte er, dass es ihm ein Anliegen sei, im ländlichen Raum unterwegs zu sein. "Viele Bundespolitiker glauben, dass Österreich nur aus Wien besteht", kritisierte Kurz. Die Volkspartei müsse aber "ganz entschlossen auf die Regionen schauen".