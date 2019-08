Am Donnerstag wurde in Knittelfeld zur feierlichen Grundsteinlegung der ÖBB-Lehrwerkstätte geladen. 17 Millionen Euro werden bis 2020 in den Standort investiert.

Landesrat Anton Lang, ÖBB-Vorständin Silvia Angelo und Knittelfelds Bürgermeister Gerald Schmid legten den Grundstein © Sarah Ruckhofer

Es sei ein Freudentag nicht nur für die Stadt, sondern für die gesamte Region: So euphorisch zeigte sich Knittelfelds Bürgermeister Gerald Schmid am Donnerstag bei der feierlichen Grundsteinlegung für die neue ÖBB-Werkstätte in der Lobmingerstraße. Unzählige Verhandlungen, Diskussionen und Rückschläge gingen in den vergangenen Jahren dem Bau voraus. Nun ist es soweit: In Knittelfeld entsteht eine der modernsten Ausbildungsstätten des Landes. Schon im Juni wurde mit dem Bau begonnen, nun folgte die traditionelle "Grundsteinlegung": Landesrat Anton Lang, ÖBB-Infrastruktur-Vorständin Silvia Angelo und Schmid unterzeichneten eine Urkunde, die gemeinsam mit einer tagesaktuellen "Kleinen Zeitung" in einer Kupfer-"Zeitkapsel" eingeschweißt wurde. Die Kapsel wurde als stummer Zeitzeuge im Anschluss in das Betonfundament eingegossen.