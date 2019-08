Knittelfelder Kult-Lokal wird von Gründer mit ausgefallenem Konzept neu belebt. Schon nächste Woche und vor dem Umbau steht das erste Konzert am Programm.

Das "Pub Lunatic" war eins weit über die Bezirksgrenzen hinaus bekannt © Sarah Ruckhofer

Der letzte Versuch einer Neubelebung ging gründlich schief, nun will es Peter Zsivcsec noch einmal wissen: Ende der 70er-Jahre erfand der Knittelfelder als Architektur-Student das Konzept für das „Pub Lunatic“, über viele Jahre hinweg war das Abendlokal Kult im Murtal. Live-Konzerte, Motto-Partys und die entspannte Atmosphäre machten das „Pub“ in den 2000er-Jahren zum absoluten Hotspot für alternative Jugendkultur. Nach der Schließung 2012 wurde das mittlerweile in die Jahre gekommene „Pub Lunatic“ 2015 wieder eröffnet, zwei Wirte setzten auf Ausstellungen, Konzerte und Filmkunst. „Leider hat der letzte Pächter ein Chaos hinterlassen“, seufzt Zsivcsec. Nach nur einem Jahr wurde die Zusammenarbeit beendet, das Lokal steht seitdem leer.