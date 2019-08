Facebook

Über dieses Rinnsal gelangt laut BH keine Gülle in den Purbach © KK

Die Vorwürfe waren ernst, die Sorge in der Bevölkerung groß. Vor Kurzem richtete sich eine Bewohnerin des Judenburger Ortsteils Reifling an die Bezirkshauptmannschaft Murtal, da sie nach eigenen Angaben bei ihrem Haus wiederholt starker Geruchsbelästigung ausgesetzt gewesen war. Der Gestank sei von einer Flüssigkeit ausgegangen, die von einer Landwirtschaft in Richtung Purbach fließt. Der Geruch habe an jenen von Gülle erinnert (wir berichteten).