Seit Wochen ist die Schmelzhütte in den Seetaler Alpen wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Am Donnerstag, dem 15. August, werden die Türen aber schließlich wieder für Besucher geöffnet.

Am 15. August laden Alena Hajdoniova und Herbert Schönhart zur feierlichen Neueröffnung der Schmelzhütte © KK

Gute Nachrichten für Bergfexe aus nah und fern: Die Schmelzhütte in den Seetaler Alpen, die als Ausgangspunkt für zahlreiche Wanderrouten in der Region dient, wird nach wochenlangen Renovierungsarbeiten am Donnerstag, dem 15. August, offiziell wiedereröffnet. Ab 11 Uhr lädt der neue Pächter Herbert Schönhart zu einem Grillfest mit Live-Musik.