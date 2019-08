Seit mehr als zwei Jahren ist das Café Open Space in Murau gesperrt. Spektakuläre Holzkonstruktion wurde morsch. Neues Projekt ist genehmigt. Wann es gebaut wird, ist ungewiss, weil zunächst festgestellt werden muss, wer Baumängel verursacht hat.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

So sah das "Open Space" in Murau aus, bevor aus geschlossen und teilweise abgerissen werden musste © Retter

Es hätte Tote geben können. Da sind sich Beobachter, die diesen Fall kennen, einig. Am 23. Juni 2017 wurde die Schließung des Cafés Open Space in Murau verfügt. Wenige Tage später fand das beliebte „Murcapulco“ statt, da wären viele Zuschauer auf der spektakulären, weit auskragenden Holzkonstruktion gestanden – und möglicherweise in die Tiefe gestürzt, denn das tragende Holz war morsch und teilweise schon gebrochen.