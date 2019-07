Bei einer Pressekonferenz in Judenburg stellte Max Lercher (SPÖ) gestern sein „regionales Team“ vor.

Max Lercher, Maja Höggerl, Marlene Lenz, Stefan Schilcher © Raphael Ofner

Der Nationalrats(vor)wahlkampf nimmt auch in der Region zunehmend an Fahrt auf. Gestern Nachmittag präsentierte der Murauer Max Lercher, Spitzenkandidat der SPÖ in der Obersteiermark, sein „regionales Team“. Aus den Bezirken Murtal und Murau werden Marlene Lenz (28), Stefan Schilcher (29) und die 20-jährige Maja Höggerl für ein Nationalratsmandat kandidieren.