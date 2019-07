Facebook

Rund um das Schloss Hanfelden finden Grabungen statt © Sarah Ruckhofer

Als „sehr selten“ und „ungewöhnlich spannend“ bezeichnet Claudia Theune das Schloss Hanfelden in Unterzeiring (Gemeinde Pölstal). Seit 2016 forscht die renommierte Archäologin der Universität Wien mit einem internationalem Team an der Geschichte des bedeutenden Renaissanceschlosses, im Juli gingen die Grabungen in die vierte Runde. 20 Studierende aus Österreich und Italien sind für insgesamt vier Wochen in Zeiring zu Gast und wollen Licht ins Dunkel der Vergangenheit bringen. „Es geht um offene Fragen: Warum wurde das Eingangstor verlegt? Warum ist das Nebengebäude so nah am Schloss errichtet worden, und wann wurde welcher Teil genau gebaut?“, erklärt Theune.