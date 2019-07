Facebook

Schwere Hagelschauer gingen über dem Murtal nieder © Christoph Leisenberger

Bereits am Mittwochnachmittag (17. Juli) erreichten die ersten Gewitterfronten die Region, dunkle Wolken türmten sich am noch blauen Himmel auf. Wenige Stunden später wurde der Bezirk Murtal schließlich zum steirischen Unwetter-Hotspot. "Von Knittelfeld und Seckau ostwärts sowie im Süden in Richtung Glein- und Stubalpe fielen am Abend bis zu 70 Liter Niederschlag pro Quadratmeter", informiert Albert Sudy von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg). Schwere Hagelschauer gingen in der Region nieder.