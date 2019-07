Aufnahmen für Google Maps?"Street View"-Auto im Murtal gesichtet

Mit sogenannten "Street View"-Autos werden vom Internetkonzern "Google" ganze Städte in unzähligen 360-Grad-Fotos abgelichtet. Gestern war ein solches Fahrzeug auch im Murtal unterwegs.

Das "Google Street View Car" in der Judenburger Innenstadt © Raphael Ofner

Es war ein durchaus überraschender Anblick, der sich am Mittwoch Passanten in der Judenburger Innenstadt bot. Nahe dem Cafe Mittoni parkte zu Mittag ein PKW, auf dessen Dach ein Kameraturm befestigt war. Es handelte sich um ein sogenanntes "Street View Car", das eingesetzt wird, um für den Internetriesen "Google" Straßen, Gebäude, Plätze und Naturräume in 360-Grad-Bildern festzuhalten.