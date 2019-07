Die international gefeierte Violinistin Lore Schrettner gibt nach 16 Jahren die Leitung der Musikschule Knittelfeld ab - an Ruhestand denkt sie aber nicht.

Mehr als eineinhalb Jahrzehnte lang leitete Lore Schrettner die Musikschule Knittelfeld © KK

Sie ist schon in Moskau, Dubai und Tokio aufgetreten, hielt Studentenkurse in Sacramento (Kalifornien) und wurde an der Mailänder Scala geehrt. Geigen-Virtuosin Lore Schrettner hat gemeinsam mit mehreren Orchestern auf der ganzen Welt für Furore gesorgt. Ihren Bezug zur Heimat hat die Ausnahmekünstlerin aber nie verloren. Zuletzt leitete sie 16 Jahre lang die Musikschule Knittelfeld.