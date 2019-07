Für die Erweiterung von Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen in der Steiermark hat die Landesregierung kürzlich rund zehn Millionen Euro an Förderungen für Baumaßnahmen sowie für die Sprachförderung bereitgestellt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ursula Lackner, Landesrätin © (c) Helmut Lunghammer

Das Land Steiermark und der Bund riefen 2015 eine Ausbauoffensive für Kindergärten und Kinderkrippen ins Leben, seit dem sind mehr als 100 Millionen Euro in den Ausbau und die Qualitätsverbesserung der steirischen Einrichtungen investiert worden. Die Zahl der Kinder, die eine Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung besuchen, ist in diesem Zeitraum um 3700 gewachsen, alleine im Bereich der Krippe nahm die Zahl der Plätze um 40 Prozent zu. Nun fließen in der Steiermark weitere 6,8 Millionen Euro an die Gemeinden und Trägerorganisationen.