Gabriele Kolar ist neue Präsidentin des Landtages Steiermark © Wolfgang Spekner

Es ist der Höhepunkt einer nicht alltäglichen politischen Karriere. Die Sozialdemokratin Gabriele Kolar wurde zu Beginn der Landtagssitzung am 2. Juli mit 41 von 46 Stimmen zur Ersten Präsidentin des Landtages Steiermark gewählt.

Kolar gilt als Politikerin mit einem Draht zu allen Parteien, den sie in fast 15 Jahren als Abgeordnete immer aufrechterhalten hat. Formell bekleidet sie als Präsidentin das höchste Amt in der Steiermark neben dem Landeshauptmann.