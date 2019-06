Seit einem Jahrzehnt ist der Vinzi-Markt Anlaufstelle für Bedürftige in der Region, seit fünf Jahren kann beim Vinzi-Shop eingekauft werden. Das wird am 29. Juni im Veranstaltungszentrum Judenburg gebührend gefeiert - mit einem "Fest für Alle".

Grete Gruber, Margit Wohleser, Barbara Maurer und Renate Hasler im Vinzi-Markt in Judenburg © Raphael Ofner

Ob junge Mütter, die ihre Kinder alleine großziehen müssen, oder ältere Menschen, die mit ihrer Pension kein Auskommen finden. Ob Asylwerber, die noch nicht arbeiten dürfen, oder Einheimische, die ihren Job verloren haben. Sie alle finden im Vinzi-Markt in Judenburg Unterstützung sowie Hilfe in der Not - und das schon seit mittlerweile zehn Jahren.