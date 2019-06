Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bernhard Miedl mit Enkelin Marie vor seinem Haus in Oberwölz, das bei einem Brand zerstört wurde © Raphael Ofner

Als Elisabeth und Bernhard Miedl aus dem Schlaf erwachten, ahnten sie noch nicht, was nur wenige Meter von ihnen entfernt vor sich ging. „Wir haben seltsame Geräusche gehört und zuerst gedacht, dass ein Hagelschauer niedergeht“, erklärt Elisabeth Miedl. Ihr eigener Irrtum ringt ihr ein kurzes, trauriges Lächeln ab. Denn was das Ehepaar an jenem Tag wahrgenommen hatte, war nicht das Niederprasseln von Hagelkörnern, sondern das Bersten unzähliger Eternitplatten. Das Wirtschaftsgebäude nebenan stand in Flammen.