Beinahe täglich werden im Tierheim in Kobenz Vögelchen und andere junge Wildtiere abgegeben, die vermeintlich die Hilfe von Menschen brauchen. In den meisten Fällen ist das aber ein schwerer Fehler.

Elke Pichler, Leiterhin des Tierheimes in Kobenz, ruft dazu auf, nicht leichtfertig Wildtiere aus ihrem natürlichen Lebensraum mitzunehmen © KK

Mit einem aufrüttelnden Appell richtete sich in den vergangenen Tagen Elke Pichler, Leiterin des Tierheimes Murtal, an die Öffentlichkeit. Sie fordert, dass die in der Region gängige Praxis, vermeintlich hilflose Wildtiere leichtfertig aus ihrem Lebensraum mitzunehmen, schnellstmöglich beendet wird. "Ihr tut den Tieren zumeist keinen Gefallen", spricht die Expertin aus Erfahrung.