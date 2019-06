Die Firma Naturgut aus St. Margarethen bei Knittelfeld zählt zu den größten Kompost-Produzenten, Plastik im Biomüll erschwert die Arbeit enorm. Ein Besuch am Kompostplatz.

Flaschen, Sackerl, Blumentöpfe, sogar Schuhe landen im Biomüll. Das Plastik wird grob per Hand aussortiert, den Rest erledigen Maschinen © Sarah Ruckhofer

Kompost, Gartenerde, Rindenmulch: In Plastik verschweißt werden diese Produkte in jedem Gartenmarkt angeboten, über die Herkunft und Produktion macht sich wohl kaum ein Käufer je Gedanken. Geschweige denn über den Zusammenhang von Plastik, Bioabfällen und Müllgebühren. „Drei bis sechs Prozent des Biomülls bestehen mittlerweile aus Plastik“, erklärt Werner Brunner, Prokurist der Firma Naturgut mit Sitz in St. Margarethen bei Knittelfeld. Der 2002 gegründete Betrieb hat sich auf Produktion und Verkauf von Kompost, verschiedenen Erden und Rindenmulch spezialisiert.