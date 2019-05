Facebook

Touristiker präsentierten in Judenburg die neuen Angebote © Alfred Taucher

Auf 40 Seiten hat die „Arge Region Murtal“ die Angebote aus den Bezirken Murtal und Murau für Gruppen gesammelt. 91 Angebote von 70 Veranstaltern sind so zusammengekommen, die Broschüre wurde in Judenburg der Öffentlichkeit vorgestellt. Gerade im Gruppenbereich habe die Region noch großes Potenzial, durch den neuen Folder sollen Besucher länger in der Region gehalten werden. „Die Angebote bestätigen, wie vielfältig unsere Region und wie umfangreich die Angebotspalette ist wenn wir gemeinsam agieren”, so Arge-Sprecher Michael Ranzmaier-Hausleitner. Vom Museumsbesuch bis zum Thermenaufenthalt, der Red-Bull-Ring-Tour bis zur Schneeschuhwanderung, der Bootsfahrt auf der Mur bis zur Mostverkostung gibt es eine große Bandbreite an Angeboten.

Zielgruppe der neuen Broschüre sind Reiseveranstalter, Vereine, Seniorengruppen und Betriebe. Sie sollen mit gezielten Aussendungen kontaktiert werden. Künftig werden nun auch die für Gruppen geeigneten Gastro- und Beherbergungsbetriebe erfasst.