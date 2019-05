Neuer Teilnehmerrekord beim 14. Internationalen Zeltweger Judoturnier. Auch heimische Sportler beweisen am Wochenende ihr Können.

Das Interesse am Turnier ist auch heuer enorm © Alfred Taucher

An den japanischen Judowettkampfbegriffen wie „Hajime“ (beginnen), „Ippon“ (höchste Wertung) oder „Mate“ (aufhören) wird man in diesen Tagen in Zeltweg nicht vorbei kommen. Der Grund ist die 14. Auflage des Internationalen Judoturnieres, welches im Sportzentrum ausgetragen wird. Geht es nach der Nennliste, dürfen sich die Organisatoren heuer über eine Rekordteilnahme freuen. Die bisherige Bestmarke von 860 Teilnehmern aus dem Vorjahr könnte überboten werden.