Welche Projekte ohne EU-Gelder nicht realisierbar gewesen wären und warum die Landwirtschaft auf Förderungen angewiesen ist: Darüber gab am heutigen Europatag das Regionalmanagement Obersteiermark West Auskunft.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Harald Kraxner, Christian Reiner, Bibiane Puhl, Gabriele Kolar, Peter Kaltenegger, Sonja Hofer, Leonhard Madl und Klaus Rainer © Sarah Ruckhofer

Die Stimmung der Österreicher in Sachen Europäische Union ist bekanntlich ausbaufähig. „Wir tendieren leider dazu, nur die Probleme zu sehen, nicht die Chancen und Möglichkeiten“, meint Peter Kaltenegger, EU-Beamter aus Lobmingtal. Gemeinsam mit dem Regionalmanagement Obersteiermark West und Vertretern diverser Institutionen lud er am heutigen Europatag zum Pressegespräch „Europa und Regionalentwicklung“ in die Europa-HAK nach Judenburg.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.