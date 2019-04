Facebook

Diese Halle in Thalheim wird angemietet © Josef Fröhlich

Das Projekt ist bereits seit Monaten in Vorbereitung: Der Feuerwehrbereich Judenburg rüstet sich für bevorstehende Unwetter. „Die letzten Jahre haben gezeigt, dass die Anzahl der Unwetter steigt. Darauf müssen die Einsatzorganisationen reagieren“, so Bereichskommandant Harald Schaden. Mehrmals betroffen war in der jüngeren Vergangenheit etwa Oberzeiring.



Die Judenburger Wehren reagieren mit einem gemeinsamen Projekt, das beim jüngsten Bereichsfeuerwehrtag abgesegnet wurde. Es geht um die so genannte Kat-Halle, in der künftig Geräte für den Hochwassereinsatz gelagert werden.



Ursprünglich war geplant, dafür eine eigene Halle zu errichten. „Nun hat sich eine kostengünstigere Variante ergeben“, so Schaden. Man entschied sich gegen den Neubau, dafür wird eine Lagerhalle angemietet. Standort der Kat-Halle wird Thalheim in der Marktgemeinde Pöls-Oberkurzheim sein. „Das ist relativ zentral gelegen, die Verkehrsanbindung ist gut und auch Hubschrauberlandungen sind möglich“, so Schaden.



In der 950 Quadratmeter großen Halle werden wichtige Geräte wie Pumpen oder Schläuche gelagert. Die Gerätschaften kommen von den einzelnen Feuerwehren. Durch die zentrale Aufbewahrung ist sofort ersichtlich, was im Feuerwehrbereich im Ernstfall zur Verfügung steht – und wo und wie es am Besten zum Einsatz kommt.

