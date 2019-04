Facebook

Die Freude aufs Frühstücksei kam einem Kurgast abhanden, als er sah, dass es aus Belgien kam © Fotolia

Er genieße seine Kur in Oberzeiring sehr. „Vor allem die herrliche Natur, die mühsam von den umliegenden Bergbauern gepflegt und erhalten wird“, teilt ein Kurgast der Kleinen Zeitung mit. Er will lieber anonym bleiben, denn er hat auch ein Problem mit dem Kurbetrieb: „In Vorträgen hören wir ständig von gesunder Ernährung und guten Lebensmitteln“, bloß werde in der Küche nicht immer darauf Rücksicht genommen. Denn: „In letzter Zeit bekamen wir zum Frühstück Bodenhaltungseier aus Deutschland und Belgien. Muss das sein?“

