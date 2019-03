Facebook

Antwort auf Anfrage im Gemeindeamt deutet darauf hin, dass Hermann Dullnig (SPÖ) bis zur Wahl bleibt © Michaela Egger

Wann“, so fragte Gemeinderat Thomas Tragner (parteifrei) in der Zeltweger Sitzung am Donnerstag, „soll die Übergabe erfolgen“? Damit gemeint: der angepeilte Wechsel des Bürgermeisteramtes von Hermann Dullnig (SPÖ) zu Parteikollegen Günter Reichhold. Der geplante Führungswechsel wurde von Dullnig (wir berichteten) öffentlich bestätigt, mit dem Beiklang, der Abgang könnte noch vor den Gemeinderatswahlen 2020 erfolgen. In der Anfragebeantwortung im Gemeinderat hörte sich das Vorhaben etwas anders an: Er wäre ein „Märchenerzähler“, würde er Genaueres sagen, so Dullnig, und weiter: „Es werden die Wähler sprechen, und wenn die SPÖ das Vertrauen und dann Herr Reichold das Vertrauen erhält, wird er Bürgermeister.“

