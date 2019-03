Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Fritz Enzinger koordiniert die Arbeit von 800 Mitarbeitern © Porsche / Juergen Tap

Herr Enzinger, wie stressig sieht Ihr Alltag derzeit aus?

Fritz Enzinger: Allein in den letzten Wochen war ich in Hongkong, Florida, San Francisco, zwischendurch immer in München. Zu Ostern sollte ich zumindest vier oder fünf freie Tage schaffen, da möchte ich auch wieder heim kommen. Momentan arbeiten fast 800 Leute am Porsche-Motorsport, es ist eine sehr spannende Zeit.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.