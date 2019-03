Kleine Zeitung +

Abgelehnt Minex-Petition vorerst gescheitert - Neuauflage geplant

Die Bürgerinitiatve will dem Land Bedenken gegen das geplante Verhüttungswerk in Zeltweg vortragen. Aus formalrechtlichen Gründen wurde eine Petition jetzt zurückgewiesen, an der erneuten Einbringung wird aber bereits gearbeitet.