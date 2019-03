Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der neue Standort, hier aus der Vogelperspektive, liegt genau an der Gemeindegrenze Kobenz-Knittelfeld © Landforst/Gernot Ruprechter

Bis zur offiziellen Eröffnung am Donnerstag war es ein bürokratischer Hürdenlauf, der in Österreich seinesgleichen suchte. Der neue Landforst Lagerhaus Markt liegt genau auf der Grenze der Gemeinden Kobenz und Knittelfeld. Genau das machte den bereits Anfang 2014 geplanten Ausbau des bestehenden Baumarktes und eines Lebensmittelmarktes so kompliziert. Denn weil der Großteil der Fläche in der Landgemeinde Kobenz lag, war eine sogenannte Einzelstandort-Verordnung notwendig. Diese hatte letztlich auf einer A4-Seite Platz, aber bis sie die Lagerhaus-Manager in den Händen hielten, dauerte es Jahre.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.