Kurz nach dem Start vom Flughafen Hinterstoisser in Zeltweg geriet das Triebwerk in Brand.

Die North American B-25J, hier 2013 bei der Airpower in Zeltweg, musste umkehren © Erwin Polanc/Red Bull Content Pool

Ein Fohnsdorfer schildert seine Beobachtungen von Donnerstag: „Es war gegen halb zwölf, wir haben gesehen, wie die Maschine am Flughafen in Zeltweg gestartet ist. Sie ist dann Richtung Seckau und Pöls geflogen, plötzlich hat sie umgedreht und ist mit rauchendem Triebwerk wieder in Zeltweg gelandet.“ Dort habe die Flughafen-Feuerwehr schon gewartet.