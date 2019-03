Ausbildungen für Steinmetze, Hafner, Ofenbauer und Betonfertigungstechniker werden statt in Graz nun an der Murauer Landesberufsschule unterrichtet.

„Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitänskajütentürschlüsselanhänger“: das erste Werk der Lehrlinge in Murau © kk

Mit einem imposanten Projekt zeigen die steirischen Steinmetz-Lehrlinge, was sie können: Ganze 70 Buchstaben und 5,3 Meter misst ein Schriftband aus Kalkstein mit der Aufschrift „Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitänskajütentürschlüsselanhänger“, das nun in Murau präsentiert wurde. Der Hintergrund: Seit dem heurigen Schuljahr werden nicht nur die Steinmetze statt in Graz in Murau unterrichtet, auch die Hafner-, die Ofenbauer- und Betonfertigungstechniker-Ausbildungen wanderten von der Landeshauptstadt in die Obersteiermark.

