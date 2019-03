Einsatz für über 60 Feuerwehrleute in der Nacht auf Sonntag im Murtal. Ein Einfamilienhaus war in Brand geraten.

69 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen © Thomas Zeiler

Bis in die Morgenstunden kämpfte die Feuerwehr gegen die Flammen: Aus bisher unbekannter Ursache geriet in der Nacht auf Sonntag ein Einfamilienhaus in Sachendorf bei Spielberg (Bezirk Murtal) in Brand.