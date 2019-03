Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Erikablüte am Gulsenberg © Sarah Ruckhofer

Auf der Fotoplattform Instagram kommt man an diesem Motiv momentan nicht vorbei: Die Erikablüte am Gulsenberg zwischen den Gemeinden St. Marein-Feistritz und Kraubath lockt aktuell Hunderte Fotografen und Naturliebhaber aus ganz Österreich. Am vergangenen Wochenende waren fast alle Parkplätze rund um das beliebte Naherholungsgebiet belegt, die Popularität des einzigartigen Naturphänomens steigt von Jahr zu Jahr.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.