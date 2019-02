Fohnsdorf lässt mit einer in der Region unvergleichlichen Aktionswoche zum 1. Mai rund um das Thema Arbeit aufhorchen. Der Ort lebt Diversität und will augenzwinkernd das Alpbach des Aichfeldes werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kritische Begegnung mit Thema Arbeit: Inge Amtmann (Tourismusverband), Franz Winkler (Bauernbund), Bürgermeister Gernot Lobnig, Vizebürgermeister Mario Lipus, Initiator Karl Winter (v.l.) © Oberrainer

Die Gewächse im dekorativen Hunt vor dem Hotel Fohnsdorf mit seinem „Glück auf!“ sind ziemlich verdorrt. Die Aktion, welche die die dazu lässig posierenden Herrschaften vorstellen, ist das Gegenteil. Sie ist (selbst)kritisch, tiefschürfend, ironisch, proletarisch, hat Läuse und Wanzen. Vielleicht ist sie sogar mutig, aber auf jeden Fall nimmt sie in der Region eine Vorreiterrolle ein. Kann Fohnsdorf ein Forum Aichfeld werden, bedeutend wie sein „Pendant“ in Alpbach? Träumen darf er ja, der Ort, in Vorfreude auf seine „Aktionswoche 1. Mai“. Bürgermeister Gernot Lobnig ist da, sein Vize und SP-Parteiobmann Mario Lipus, Bauernbundobmann Franz Winkler, die Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Inge Amtmann und Initiator Karl Winter.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.