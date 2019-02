Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Frau M. erkrankte in der Schwangerschaft an Krebs (Sujetbild) © (c) pressmaster - stock.adobe.com

Nicht gut gemeint hat es das Schicksal in den letzten Jahren mit Frau M. aus der Region Murtal. Die gebürtige Kroatin lebt seit mehr als 15 Jahren in Österreich und brachte hier 2016 ihren Sohn zur Welt. Fast zeitgleich mit der Schwangerschaft wurde bei der 32-jährigen Frau Brustkrebs diagnostiziert. Diese Schockdiagnose nicht genug, kam ihr Sohn bereits in der 26. Schwangerschaftswoche zur Welt – mit nur 770 Gramm. Zwei Monate musste der Säugling auf der Intensivstation verbringen. Schon in der Schwangerschaft verließ zudem der Kindsvater seine Familie. Frau M., die in Österreich keine Verwandten und nur wenige Freunde hat, musste diese schwierige Zeit ganz alleine durchstehen. Die Sorgen um das Frühchen, das abrupte Ende ihrer Beziehung, ihre schwere Krankheit.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.