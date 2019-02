Facebook

Erwin Weinberger wird seit Donnerstag vermisst © KK

Seit Donnerstag, 7. Februar, ist der Judenburger Erwin Weinberger abgängig. Die Fahndung nach dem 82-Jährigen läuft, eine große Suchaktion in der vergangenen Woche musste erfolglos abgebrochen werden.



Nun bittet die Familie via sozialer Medien um Hilfe: Das Foto des vermissten Mannes wurde auf Facebook bereits Hundertfach geteilt. „Es gibt eine glaubhafte Sichtung eines Zeugen am Samstag Nachmittag im Bereich des Zeltweger Unternehmerzentrums AiZ“, so ein Familienmitglied.



Wer den Mann gesehen hat, kann sich an die Familie (Tel. 0664-43 535 27) oder an die Polizeiinspektion Judenburg (Tel. 059133 6300-100) wenden.

Die Suche nach dem Judenburger läuft Foto © KK