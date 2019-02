Sturmböen verursachten am Dienstagvormittag Oberleitungsstörungen bei der Bahn. Zu Mittag konnte die Strecke wieder frei gegeben werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zwischen Thalheim und Zeltweg fahren derzeit keine Züge (Sujetbild) © APA/GEORG HOCHMUTH

Wegen einer Oberleitungsstörung waren zwischen den Bahnhöfen in Thalheim-Pöls und Zeltweg derzeit keine Fahrten möglich - das vermeldeten die ÖBB. Schuld an den Ausfällen waren die starken Windböen, Bäume stürzten am Vormittag auf die Leitungen.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.