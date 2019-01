Facebook

Ab Mitternacht kommt künftig kein Arzt mehr © Gina Sanders/Fotolia

D"er Begriff Wahlarzt bekommt eine neue Bedeutung: Nämlich dass man keine Wahl hat, außer für medizinische Leistungen zu bezahlen“, mit dieser These eröffnete KPÖ-Stadträtin Renate Pacher Montagabend in Knittelfeld einen Diskussionsabend über die aktuelle Entwicklung der Gesundheitsversorgung. Einmal mehr wurde darauf verwiesen, dass es im gesamten Bezirk Murtal aktuell nur mehr einen Frauenarzt mit Kassenvertrag gibt. „Es werden momentan keine neuen Patientinnen mehr aufgenommen, die Frauen müssen zu Wahlärzten ausweichen“, so Pacher. Für den theoretisch-politischen Überbau in der Diskussion sorgten der Gesundheits- und Wirtschaftsjournalist Martin Schriebl-Rümmele und Karin Reimelt vom KPÖ Landtagsclub, Allgemeinmediziner Heimo Korber aus St. Margarethen berichtete aus der Praxis.

Er ließ mit detaillierten Informationen über Änderungen des ärztlichen Bereitschafsdienstes im Zuge der steirischen Gesundheitsreform aufhorchen.

