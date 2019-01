Facebook

Robert Skursky freut sich auf die neue Aufgabe © Michaela Egger

Ach, dass der Mensch doch durchsichtig wäre wie eine Qualle und dass man den Sitz seiner Leiden schauen könnte.“ Mit diesem Zitat von Wilhelm Conrad Röntgen eröffnete Michael Walter Jagoditsch, Ärztlicher Direktor am LKH Murtal, am 17. Jänner eine kleine Feierstunde anlässlich der Vorstellung des neuen Leiters des Instituts für Medizinische Radiologie-Diagnostik.



Robert Skursky war seit 1998 Oberarzt am Institut, seit Jahresbeginn leitet er die Einrichtung mit ihren 37 Mitarbeitern. Jagoditsch spricht von einem „herausragenden Kollegen“ mit einer ruhigen und besonnenen Art. Der Beruf sei ihm in die Wiege gelegt worden, Skursky ist Mediziner in vierter Generation.



„Ich freue mich auf die neue Aufgabe“, so Robert Skursky, dessen Frau Alexandra ebenfalls am LKH Murtal beschäftigt ist. Er ging auch auf Zahlen und Fakten ein. Das radiologische Institut (Standort Knittelfeld und Judenburg) führte 2017 unter anderem mehr als 103.000 Röntgenaufnahmen durch, außerdem rund 12.300 MR-Untersuchungen und 13.500 CT-Untersuchungen.



„Sowohl für Patienten als auch für Mitarbeiter ist eine rasche, professionelle, effektive radiologische Abklärung wichtig“, so Skursky. Gute Arbeit falle leichter, wenn das Arbeitsklima gut ist und sich das gesamte Team wohlfühlt: „Dann werden sich auch die Patienten in der Radiologie gut aufgehoben fühlen.“

