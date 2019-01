Kleine Zeitung +

Kostenlose Pflegeberatung Hilfe für ratlose Senioren und überforderte Angehörige

Der Sozialhilfeverband Murtal bietet ab sofort kostenlose Pflegeberatung an, bei Bedarf kommt eine Fachkraft auch ins Haus. Im "Bunten Haus" in Knittelfeld wird jeden Mittwoch eine Sprechstunde abgehalten, zusätzlich gibt es Infos am Telefon.